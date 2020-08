Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Biberach - Überrascht, Hinweise erbeten

Biberach (ots)

Ein bislang unbekannter Einbrecher ist in der Nacht auf Sonntag in ein Haus im Jägerpfad eingedrungen und ist dort gegen 3:40 Uhr auf einen zunächst schlafenden Hausbewohner getroffen. Der hierdurch erwachte Mann sah sich in der Folge Angriffen und Schlägen des Eindringlings ausgesetzt und trug durch die Konfrontation leichte Verletzungen davon. Der Verletzte wurde nach einer Erstversorgung durch eine Besatzung des Rettungsdienstes später in einem Krankenhaus weiterbehandelt. Der flüchtende Einbrecher soll etwa 18 bis 25 Jahre alt gewesen sein und eine Sturmmaske getragen haben. Eine umgehend eingeleitete Fahndung führte nicht zum Ergreifen des nun Gesuchten. Nach bisherigen Feststellungen wurde aus dem Haus nichts gestohlen. Die Beamten des Polizeipostens Zell am Harmersbach haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten unter der Telefonnummer: 07835 54759-0 um Hinweise zu verdächtigen Personen.

/wo

