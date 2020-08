Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Zell am Harmersbach - Starke Rauchentwicklung durch angebranntes Essen

Zell am Harmersbach (ots)

Eine heftige Rauchentwicklung im Zusammenhang mit verbranntem Essen hat am späten Samstagabend in der Bergstraße zu einem Feuerwehr- und Polizeieinsatz geführt. Nachdem zunächst eine Evakuierung der Hausbewohner veranlasst wurde, konnten die Einsatzkräfte in der betroffenen Wohnung, aus der die Rauchentwicklung hervorging, einen verletzten jungen Mann retten. Nach einer notärztlichen Versorgung wurde der Bewohner mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik nach Villingen-Schwenningen geflogen. Aktuellen Erkenntnissen zufolge wird er das Krankenhaus am heutigen Montag wieder verlassen dürfen. Nach bisherigen Feststellungen hat der Verletzte kurz vor Mitternacht noch selbst die Rettungskräfte alarmiert. Möglicherweise könnte das angebrannte Essen auf einen vorherigen medizinischen Notfall des jungen Mannes zurückzuführen sein. Eine strafbare Handlung ist aktuell nicht erkennbar. Die Beamten des Polizeireviers Haslach haben die Ermittlungen aufgenommen.

