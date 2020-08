Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau - Zugebissen, Hinweise erbeten

Gaggenau (ots)

Ein 70-Jähriger geriet am Sonntagmorgen zwischen die Fronten von zwei Vierbeinern und wurde dabei verletzt. Eine Hundebesitzerin war mit ihrem Vater kurz vor 9 Uhr auf der Theodor-Bergmann-Straße in Nähe der Stadtwerke unterwegs, als die beiden Hunde aneinandergerieten. Der 70-jährige Vater versuchte nach derzeitigem Sachstand, die Vierbeiner zu trennen und die Beißerei zu unterbinden, dabei wurde er von dem bislang unbekannten Golden Retriever gebissen. Die Besitzerin des Golden Retrievers wurde als zwischen 40 und 45 Jahre alt beschrieben. Ihre Haarfarbe soll schwarz sein und die Statur wurde als schlank beschrieben. Sie war an dem Morgen in Begleitung einer weiteren Frau mit einem kleinen Hund, vermutlich einem Spitz. Der Retriever hat ein helles Fell und ein weißes Halsband mit goldenen Applikationen umgebunden.

Zeugen, die Hinweise zu den Personen geben können, werden gebeten, sich mit den Ermittlern der Polizeihundeführerstaffel unter der Telefonnummer: 07229 697214 in Verbindung zu setzen. /jh

