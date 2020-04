Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Inlineskaterin gestürzt

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Eine 26 Jahre alte Frau ist am Montagabend (20.04.2020) auf dem Neckardamm gestürzt und hat sich schwer verletzt. Die Frau fuhr mit ihren Inlineskatern gegen 18.25 Uhr von Richtung Neckarpark kommend in Richtung Wangen. Unterhalb der Auffahrtsrampe zur Bundesstraße 14 kam sie vermutlich durch einen Kieselstein ins Straucheln und stürzte. Sie zog sich dabei schwere Verletzungen zu, der Rettungsdienst behandelte sie vor Ort und brachte sie anschließend in ein Krankenhaus.

