POL-WES: Hamminkeln - Einbruch in Raiffeisenmarkt

Polizei schnappt einen Täter

Hamminkeln (ots)

Zwei Täter sind heute Morgen gegen 03.45 Uhr in einen Raiffeisenmarkt an der Güterstraße eingebrochen. Einen Täter konnte die Polizei direkt am Tatort vorläufig festnehmen.

Die beiden Männer sind mit einem grünen Citroen mit niederländischem Kennzeichen zum Markt gefahren. Dort brachen sie die Seiteneingangstür auf und gelangten so in den Markt. Im Büro haben sie sich an einem Tresor zu schaffen gemacht. Er konnte aber nicht geöffnet werden. Ebenfalls war ein Sparschwein im Büro zerschlagen.

Einen der Täter konnte die Polizei vor Ort am Markt vorläufig festnehmen. Dabei handelt es sich um einen 45-jährigen Mann aus den Niederladen (Zutphen). Der zweite Täter kletterte über einen Zaun und rannte entlang der B473 in Richtung Wesel davon.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Hamminkeln, Tel.: 02852 / 966100.

