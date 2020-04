Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Rabiater Ladendieb geflüchtet - Zeugen gesucht

Stuttgart-Feuerbach (ots)

Ein unbekannter Mann hat am Montag (20.04.2020) in einem Lebensmittelgeschäft Waren im Wert von rund 32 Euro gestohlen und sich anschließend gegen das Festhalten durch einen 51 Jahre alten Detektiv und einen 43 Jahre alten Mitarbeiter gewehrt. Der Detektiv beobachtete den Tatverdächtigen, wie er gegen 13.30 Uhr mehrere Gegenstände in eine Einkaufstüte packte und diese zunächst im Bereich einer geschlossenen Kasse deponierte. Anschließend verließ der Unbekannte das Geschäft, kam kurz darauf zurück und nahm die Tüte an sich. Als der 51-Jährige den mutmaßlichen Dieb darauf ansprach, wehrte sich der Unbekannte und verletzte den Detektiv im folgenden Gerangel. Dem Detektiv gelang es zusammen mit einem weiteren Mitarbeiter den Tatverdächtigen festzuhalten und ins Büro zu bringen. Kurz darauf flüchtete der Unbekannte und biss einem 43 Jahre alten weiteren Mitarbeiter, der die Flucht verhindern wollte, in den Arm. Der Flüchtige war laut Zeugen etwa 180 Zentimeter groß, rund 40 Jahre alt und schlank. Er trug einen olivgrünen Kapuzenpulli sowie eine Jeanshose und sah ungepflegt aus. Er hatte kurzrasierte Haare mit kahlen Stellen und auffallend gerötete Arme. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 beim Raubdezernat zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart

Pressestelle

Telefon: 0711 8990-1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell