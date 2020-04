Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Überholen trotz Gegenverkehr - Zeugen gesucht

Stuttgart-Feuerbach (ots)

Bei einem Überholmanöver eines BMW-Fahrers sind am Montagvormittag (20.04.2020) offenbar mehrere Verkehrsteilnehmer gefährdet worden. Ein Zeuge war mit seinem Auto gegen 10.35 Uhr auf der Feuerbacher-Tal-Straße in Richtung Feuerbach unterwegs, als ihn ein blauer BMW auf Höhe des Waldheims mutmaßlich trotz Gegenverkehr überholte. Mehrere Fahrzeuge, darunter auch ein roter Kleinwagen, sollen zum Abbremsen und Ausweichen gezwungen worden sein. Im Anschluss setzte der Fahrer seine Fahrt in Richtung Feuerbach fort. Der Zeuge erstattete bei der Polizei Anzeige. Nach einer Befragung des 59 Jahre alten BMW-Fahrers ergaben sich zum genauen Hergang widersprüchliche Angaben. Zeugen, insbesondere mögliche Geschädigte, werden gebeten, sich beim Polizeirevier 8 Kärntner Straße unter der Rufnummer +4971189903800 zu melden.

