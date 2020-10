Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Herbolzheim: Unfallflucht auf dem Parkplatz - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte beim Rangieren und Ausparken am Donnerstag, 01.10.20, zwischen 8:30 Uhr und 14 Uhr, einen geparkten schwarzen VW Polo, welcher auf dem Parkplatz gegenüber dem Gasthaus Schützen in der Rheinstraße in Herbolzheim abgestellt war.

Das Polizeirevier Emmendingen (Tel. 07641-5820) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise zum Unfall oder zum Verursacher geben können.

