POL-FR: Waldshut-Tiengen: Florian Hauser neuer Revierleiter beim Polizeirevier Waldshut-Tiengen

Seit 01.10.2020 ist Polizeirat Florian Hauser der neue Revierleiter beim Polizeirevier Waldshut-Tiengen. Er folgt auf Polizeioberrat Domenik Reichelt, der bereits im Mai als Dozent zur Hochschule für Polizei nach Villingen-Schwenningen gewechselt hatte. In der vakanten Zeit hatte Erster Polizeihauptkommissar Wolfgang Löhle die Leitung übernommen. Löhle bleibt dem Revier in seiner Funktion als Leiter der Führungsgruppe und als stellvertretender Revierleiter erhalten. Das Führungsteam des Polizeireviers ist mit Florian Hauser nun wieder komplett.

Am 01.09.1997 wurde Florian Hauser bei der damaligen 4. Abteilung der Bereitschaftspolizei in Lahr eingestellt. Nach dem erfolgreichen Abschluss der Ausbildung wurde er am 01.03.2000 zum Polizeimeister befördert und als Einsatzbeamter in Lahr übernommen. Zwei Jahre später wechselte er zum Stammpersonal. Ihm gelang der Aufstieg in den gehobenen Dienst und er begann am 01.10.2009 das Bachelorstudium an der Hochschule für Polizei in Villingen-Schwenningen. Dieses schloss er am 01.04.2012 ab. Der Weg führte den frischgebackenen Polizeikommissar zurück zu seiner Dienststelle nach Lahr, wo er als Polizeifachlehrer Verwendung fand und nun aktiv das Ausbildungsgeschehen mitgestaltete. Im Rahmen seiner weiteren Verwendung folgten Stationen beim Polizeipräsidium Freiburg, dem Polizeipräsidium Tuttlingen und dem Innenministerium. Am 01.10.2018 war die Deutsche Hochschule der Polizei in Münster sein letztes Etappenziel auf dem Weg in den höheren Dienst. Nach dem erfolgreichen Masterabschluss wurde Hauser am 24.09.2020 zum Polizeirat ernannt und mit seiner neuen Aufgabe in Waldshut-Tiengen betraut.

Florian Hauser ist 41 Jahre alt und verheiratet. Er wohnt in Dettighofen-Baltersweil und somit im Zuständigkeitsbereich des Polizeireviers Waldshut-Tiengen.

Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen hat derzeit rund 80 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ist zuständig für den östlichen Bereich des Landkreises Waldshut von Albbruck bis Stühlingen und von Bonndorf bis nach Jestetten. Zum Revier gehören die Polizeiposten Bonndorf, Jestetten, Tiengen und Wutöschingen. Somit ist das Revier für die Sicherheit und Ordnung von rund 100000 Einwohnern, 18 Städten und Gemeinden auf einer Fläche von ca. 687 Quadratkilometer verantwortlich.

Noch im Oktober wird es eine Veranstaltung zum Amtsantritt und zur Verabschiedung von Domenik Reichelt geben. Der Zeitpunkt und die Örtlichkeit werden rechtzeitig bekannt gegeben.

