Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Autoscheibe eingeschlagen - Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Am Mittwochnachmittag, den 30.09.2020, wurde durch einen Unbekannten eine Seitenscheibe eines geparkten Mercedes eingeschlagen. Das Auto war auf dem Parkplatz des LGS-Geländes an der Basler Straße in Weil am Rhein geparkt. Hierbei steht noch nicht fest, ob etwas entwendet wurde. Das Polizeirevier Weil am Rhein (07621 - 9797-0) sucht Zeugen.

