Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Kleines Wiesental

Langensee: Plakat einer Bürgerinitiative zerschnitten - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Ein Plakat einer Bürgerinitiative wurde von Unbekannten zerschnitten. Das Plakat ist am Mittwoch, 23.09.2020, gegen Mittag aufgestellt worden. Am gleichen Tag zwischen 18.30 Uhr und 20.30 Uhr soll es dann auch zerschnitten worden sein. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 50 Euro. Das Plakat war an der L 139 in Langensee aufgestellt. Das Polizeirevier Schopfheim, Tel. 07622/66698-0, bittet Zeugen um sachdienliche Hinweise.

