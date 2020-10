Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Frau alkoholisiert mit Pedelec verunglückt

Freiburg (ots)

Eine alkoholisierte Frau ist am Mittwochabend, 30.09.2020, in WT-Waldshut mit ihrem Pedelec verunglückt. Gegen 23:20 Uhr war von Zeugen beobachtet worden, wie die 33-jährige auf dem Radweg entlang der B 34/Baseler Straße gegen das Geländer kam und stürzte. Bei Eintreffen der Polizei blutete die Verunglückte leicht am Ohr. Ob die Verletzung vom Sturz stammt, ist nicht gesichert. Die Frau roch deutlich nach Alkohol und hatte Mühe, das Gleichgewicht zu halten. Eine Alkoholüberprüfung ergab gut ca. 1,4 Promille. Eine Blutprobe wurde angeordnet. Die Frau wird wegen Trunkenheit im Verkehr angezeigt.

