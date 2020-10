Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Klettgau: Auto prallt gegen Baum - Fahrer schwer verletzt

Freiburg (ots)

Ein Autofahrer ist am Mittwoch, 30.09.2020, bei einem Verkehrsunfall auf der L 163a am Ortsausgang von Klettgau-Erzingen schwer verletzt worden. Der Renault des 38-jährigen Mannes war gegen 17:00 Uhr nach links von der Straße abgekommen, ins Schleudern geraten und seitlich gegen einen Baum geprallt. Dem vorausgegangen war ein Überholmanöver des Renault-Fahrers, bei dem dieser und der andere Fahrer ihre stark motorisierten Autos am Ortsausgang beschleunigten. Der Sachschaden am Renault liegt bei rund 20000 Euro. Die Polizei ermittelt wegen Straßenverkehrsgefährdung und verbotener Kraftfahrzeugrennen.

