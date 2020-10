Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: LKW kollidiert mit Radfahrerin

Freiburg (ots)

Am 30.09.2020, gegen 10 Uhr, verunfallte in Freiburg, Eschholzstraße, ein LKW mit einer in gleicher Richtung fahrenden Radfahrerin.

Während er nach rechts auf die B31a in stadteinwärtige Fahrtrichtung abbiegen wollte, kreuzte er den am rechten Fahrbahnrand befindlichen Fahrradstreifen, übersah offensichtlich die dort fahrende Radfahrerin und kollidierte mit ihr.

Hierbei kam die Radfahrerin zu Fall und wurde vom rechten Vorderrad des LKW im Bereich Ihrer Oberschenkel überrollt.

Mit schweren Verletzungen wurde Sie in eine Freiburger Klink eingeliefert. Lebensgefahr besteht nicht.

