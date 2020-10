Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wyhl: Unfallflucht in der Hauptstraße

Freiburg (ots)

Am Mittwochabend, 30.09.2020, um 20.19 Uhr, kam es in der Hauptstraße in Wyhl, zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein von Weisweil kommender, dunkelfarbener 3-er BMW, kam aus unbekannten Gründen auf die Gegenfahrbahn und rammte einen dort ordnungsgemäß am Strassenrand geparkten weißen VW Caddy.

Der BMW Fahrer fuhr jedoch weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden an dem Fahrzeug zu kümmern. Hinweise zu dem flüchtigen 3-er BMW nimmt das Polizeirevier Emmendingen (Tel.07641/582-0) entgegen..

