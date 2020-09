Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bötzingen - 12-jähriges Mädchen angefahren

Bötzingen - Am Mittwochmorgen, 30.09.2020, gegen 07:15 Uhr, ereignete sich in der Hauptstraße in Bötzingen, kurz vor der Kirche, von Eichstetten kommend, ein Verkehrsunfall, bei welchem ein 12-jähriges Mädchen beim Überqueren der Straße von einem Pkw leicht erfasst wurde. Durch den Sturz zog sich das Mädchen leichte Schürfverletzungen zu. Da der Unfallhergang bislang nicht vollständig geklärt ist, werden mögliche Zeugen gebeten, sich beim Polizeiposten Bötzingen unter der Telefonnummer 07663 60530 zu melden. Insbesondere der Fahrer eines dem unfallbeteiligten Pkw nachfolgenden Fahrzeuges könnte das Geschehen beobachtet haben.

