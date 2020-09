Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Krozingen, L120, Tödlicher Verkehrsunfall nach Frontalkollision

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hoschwarzwald Bad-Krozingen, L120, Abzweig Schlatt

Am 30.09.2020, gegen 17.10 Uhr, wird dem Führungs-und Lagezentrum des Polizeipräsidiums Freiburg ein Verkehrsunfall mit Frontalkollision gemeldet.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen, kommt der 62-jährige Unfallverursacher aus bislang unbekannnter Ursache leicht in den Gegenverkehr und touchiert hierbei einen entgegenkommenden PKW. Aus diesem Grund wird er weiter in den Gegenverkehr abgewiesen und kollidiert frontal mit einem weiteren entgegenkommenden PKW. Bei der Kollision verstirbt der Unfallverursacher noch an der Unfallstelle, vier weitere Beteiligte wurden leicht verletzt und kamen vorsorglich in umliegende Krankenhäuser. Die L120 ist derzeit noch voll gesperrt, eine örtliche Umleitung ist eingerichtet.

