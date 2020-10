Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Denzlingen: Spaziergang auf der B3 endet in der Ausnüchterungszelle

Freiburg (ots)

In der Nacht auf Donnerstag, 01.10.2020, meldeten mehrere Verkehrsteilnehmer, dass ein Mann, offenbar schlecht sichtbar und dunkel gekleidet auf der B3 zwischen Denzlingen und Wasser unterwegs sei. Die Polizei war schnell vor Ort und konnte Schlimmeres verhindern. Der stark alkoholisierte 43-jährige hatte wohl in seinem Rausch die Orientierung verloren und ging mitten auf der B3 vermeintlich in Richtung seines Wohnortes. Da es niemanden gab, der sich für den Rest der Nacht um den Orientierungslosen kümmern konnte, musste ihn die Polizei in Gewahrsam nehmen und bis zur Ausnüchterung am Folgetag beaufsichtigen.

