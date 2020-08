Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Entgleisung einer Rangierlok: Bundespolizei ermittelt wegen eines Gefährlichen Eingriffs in den Schienenverkehr

München (ots)

Am Donnerstagmorgen (27. August) ist im Bereich des Rangierbahnhofes München-Laim eine Rangierlok entgleist. Die Bundespolizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache übernommen.

Gegen 07:50 Uhr entgleiste im Bereich des Rangierbahnhofes Laim bei einer Rangierfahrt eine Lokomotive. Nach ersten Ermittlungen kommt als mögliche Ursache die Umstellung einer Weiche, während die Lok diese überfuhr, in Betracht. Ob dies technisch bedingt war oder von DB-Mitarbeitern ausgelöst wurde, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Der Lokführer erkannte die Umstellung und brachte sein mehrere tonnenschweres Gefährt - aufgrund geringer Geschwindigkeit - nach rund 10 Metern zum Stehen. Trotzdem entgleiste eine Achse der Lok. Dabei entstanden Schäden am Gleiskörper sowie an der Weiche. Die Höhe des Sachschadens kann derzeit von der Bundespolizei noch nicht beziffert werden.

