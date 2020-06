Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Psychisch auffällige Person führt Widerstandshandlungen aus

Karlsruhe (ots)

Zeugen meldeten am Dienstag, gegen 12:45 Uhr, eine psychisch auffällige Person im Bereich des Märchenrings in Karlsruhe-Rüppurr. Im Hänselweg trafen die Beamten des Polizeireviers Karlsruhe-Südweststadt schließlich einen 33-jährigen Mann an, welcher schreiend auf der Straße unterwegs war. Die psychisch auffällige Person zeigte sich als äußerst unkooperativ und reagierte nicht auf polizeiliche Ansprachen. Unter Hinzuziehung eines Rettungswagens und einer zweiten Streifenwagenbesatzung konnte der Mann in ärztliche Behandlung gebracht werden. Der 33-führte starke Widerstandshandlung aus, so dass zwei Polizeibeamte leicht verletzt wurden.

Christina Krenz, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666 1111

E-Mail: karlsruhe.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell