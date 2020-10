Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Steinen-Weitenau: Von der Straße abgekommen und Holzmast umgefahren - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Aus nicht bekanntem Grund ist am Mittwoch, 30.09.2020, gegen 20.30 Uhr ein bislang unbekannter Autofahrer von der Straße abgekommen und anschließend gegen einen hölzernen Telefonmasten geprallt. Der Unbekannte befuhr die L 136 von Wieslet in Richtung Weitenau. Kurz vor der Ortseinfahrt Weitenau kam er von der Straße ab, fuhr den Masten um und kam anschließend auf der Straße zum Stehen. Durch eine Zeugin konnte beobachtet werden, dass der Verursacher aus dem Auto ausstieg und seine Fahrzeugteile einsammelte, dann wieder einstieg und davonfuhr, ohne sich um den verursachten Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro zu kümmern. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen VW Golf in grauer Farbe gehandelt haben. Das Fahrzeug muss im vorderen Bereich erheblich beschädigt sein. Der Polizeiposten Steinen, Tel. 07627/970-250, sucht Zeugen.

