Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Stühlingen: Autofahrerin kommt von Straße ab - Rettungsdienst und Feuerwehr im Einsatz

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 30.09.2020, ist eine Autofahrerin auf der B 314 bei Stühlingen von der Straße abgekommen. Gegen 17:45 Uhr war die 24-jährige zwischen Eberfingen und Stühlingen aus bislang unbekannter Ursache nach rechts geraten. Ihr Auto kam nach ca. zehn Metern neben der Straße in einem Gebüsch zum Stehen. Vorsorglich kam die Frau ins Krankenhaus nach Singen. Nach derzeitigem Kenntnisstand dürfte sie nicht verletzt worden sein. Am Auto der Frau, einem Jaguar, entstand Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Der Rettungsdienst war mit einem Rettungswagen und dem Notarzt im Einsatz, die Feuerwehr Stühlingen mit zwei Fahrzeugen.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 8316-201

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell