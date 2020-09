Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Zwei Verletzte bei Zusammenstoß zwischen PKW und LKW (Ergänzungsmeldung)

Ludwigslust (ots)

Bei einem Zusammenstoß zwischen einem PKW und einem LKW sind am späten Freitagvormittag in Ludwigslust zwei Fahrzeugführer verletzt worden, einer davon lebensbedrohlich. Ersten Erkenntnissen zufolge geriet in der Wöbbeliner Straße ein PKW aus noch ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und prallte dort mit einem LKW frontal zusammen. Der PKW- Fahrer zog sich lebensbedrohliche Verletzungen zu. Er wurde anschließend mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Der LKW- Fahrer erlitt leichte Verletzungen und wurde am Unfallort medizinisch behandelt. An beiden Fahrzeugen entstand jeweils erheblicher Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Im Zuge der Rettungsmaßnahmen und der Bergung der Fahrzeuge wurde die Landesstraße 072 zwischen Ludwigslust und Wöbbelin voll gesperrt (Vollsperrung dauert mit Stand 12:45 Uhr noch an). Die Polizei ermittelt jetzt zur Unfallursache. Hierzu hat die Polizei auch einen technischen Sachverständigen hinzugezogen.

