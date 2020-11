Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Vom Zigarettenregal in die JVA/ Diebstahl aus Pkw

PlettenbergPlettenberg (ots)

Ein Mitarbeiter erwischte am Samstagnachmittag in einem Discounter an der Herscheider Straße drei mutmaßliche Ladendiebe. Im Bereich der Kasse versuchten sie gegen 16 Uhr, Zigaretten in ihre Taschen zu stecken. Sie bemerkten, dass sie beobachtet wurden und legten die Ware zurück. Der Mitarbeiter hielt sie auf und benachrichtigte die Polizei. Die durchsuchte die Männer, fand jedoch keine Beute.

Gründe, sie vorläufig festzunehmen, gab es trotzdem. Gegen alle drei liefen Aufenthalts-Ermittlungen. Gegen einen der Männer lagen Haftbefehl vor. Die Polizei transportierte den 32-Jährigen noch am Abend in eine Justizvollzugsanstalt. Eine Verständigung mit den drei Männern war aufgrund fehlender Deutsch- oder Englisch-Kenntnisse nicht möglich. Sie haben keinen festen Wohnsitz in der Bundesrepublik. Vermutlich gehörte eine vierte Person zu der Gruppe. Sie konnte jedoch flüchten.

Ein Unbekannter ist in der Nacht zum Freitag an der Goethestraße in einen schwarzen Seat Ibiza eingedrungen. Er durchsuchte das Fahrzeug und entwendete zwei Geldbörsen. Darin steckten Papiere, Bankkarten und andere Ausweise sowie eine geringe Menge Bargeld.

