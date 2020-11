Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Rucksack aus Kofferraum gerissen

AltenaAltena (ots)

Am Sonntag gegen 18.20 Uhr befand sich eine Frau mit ihrem Pkw im Parkhaus an der Burg Holzbrink. Sie legte ihren Rucksack in den Kofferraum, stieg ein und startete das Fahrzeug. Als der Motor lief, wurde plötzlich die Kofferraumklappe geöffnet und ein unbekannter Täter nahm den Rucksack mit persönlichen Papieren und Geldbörse und lief schnell davon. Nach kurzer Verfolgung brach sie die Verfolgung ab. Täterbeschreibung; Männlich, ca. 170 cm groß, schlank, dunkler Kapuzenpulli und dunkle Kleidung. Sachdienliche Hinweise zu dem Diebstahll nimmt die Polizei in Altena (Tel.: 02352-9199-0) entgegen.

