Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Kriminalpolizei Idar-Oberstein warnt vor Romance Scamming-Betrug mit vorgetäuschter/falscher Liebe

Idar-Oberstein (ots)

Online die große Liebe finden, das ist heutzutage nichts Besonderes mehr und auf zahlreichen Onlineseiten durchaus möglich. Allerdings sollte man im Internet oder auch den sozialen Netzwerken immer ein gewisses Maß an Misstrauen an den Tag legen. Die Kriminalpolizei Idar-Oberstein warnt nochmals ausdrücklich vor einem aktuell im Kreis Birkenfeld häufig auftretenden Betrugsphänomen, dem sogenannten Romance-Scamming oder auch Love-Scamming. Hier werden zumeist weiblichen Opfern über soziale Netzwerke oder Online-Partnerbörsen Liebesbekundungen gemacht und vermehrt Aufmerksamkeit geschenkt. Ist erstmal eine emotionale Verbindlichkeit oder gar schon Abhängigkeit geschaffen, ist das Ziel einzig und allein, den Opfern ihr Geld aus der Tasche zu ziehen. Die virtuellen Partner geben verschiedenste Geschichten der Hilflosigkeit vor, wie beispielsweise auf einer Geschäftsreise in Afrika in Geldnot geraten zu sein, die Reisekoffer verloren zu haben, offene Hotelrechnungen nicht begleichen zu können und jetzt doch eigentlich nichts lieber tun würden, als wieder zurück nach Deutschland zu der neu gewonnen "Liebe" zu kommen. Das verlangte und angeblich dringend notwendige Geld soll durch das Opfer dann schnellstmöglich per Überweisung auf ein ausländisches Konto oder aber auch oftmals per Western Union Bargeldtransfer gesendet werden. Ist es erstmal soweit gekommen, gibt es kaum noch Möglichkeiten, den Schaden einzudämmen und den Geldtransfer zu stoppen. Die Kriminalpolizei Idar-Oberstein warnt insbesondere mögliche Opfer zum aufmerksamen und vorsichtigen Dating im Internet, will aber auch Angehörige und Freunde von etwaigen Opfern durch den Bericht sensibilisieren und zum Einschreiten ermutigen.

