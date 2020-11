Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Motorrad gestohlen

HerscheidHerscheid (ots)

In der Nacht zum Samstag wurde in der Jahnstraße ein Motorrad gestohlen. Der Besitzer hatte die BMW X-Moto winterfertig gemacht und über Nacht im Carport abgestellt. Es trägt das Saisonkennzeichen MK-QA92. Bevor der Eigentümer von dem Diebstahl wusste, war das Krad einer Polizeistreife auf der B 236 in Plettenberg aufgefallen. Gegen 7.30 Uhr beobachteten Polizeibeamte die BMW im Bereich Kahley. Sie sahen jedoch keinen Anlass für eine Kontrolle. Das Motorrad war mit zwei Personen besetzt, die dunkle Pullover, dunkle Hosen, Full-Face-Motocross-Helme und verspiegelte Offroad-Brillen trugen. Sie waren unterwegs in Richtung Pasel. Eine Fahndung verlief ohne Erfolg. Hinweise bitte an die Polizei in Plettenberg.

