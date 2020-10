Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Reifen zerstochen

Einbeck (ots)

Einbeck(pap) In der Nacht zum Samstag, 17.10.2020, hat ein bislang unbekannter Täter auf einem Parkplatz im Brucknerweg alle vier Reifen von einem dort abgestellten Pkw zerstochen. Der 39 Jahre alte Geschädigte aus Hildesheim gab an, dass er den Wagen am Freitag gegen 17.00 Uhr dort geparkt hat. Am frühen Samstag morgen hat er dann die kaputten Reifen festgestellt. Der Schaden beträgt rund 350 Euro. Zeugen, die hierzu Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei Einbeck.

