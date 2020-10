Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Northeim (ots)

37154 Northeim, K 424 zwischen Berwartshausen und Großenrode; Sonntag, 18.10.2020, 12:10 Uhr

NORTHEIM (TH) Am Sonntagmittag gegen 12:10 Uhr ist es auf der K 424 zwischen den Ortschaften Berwartshausen und Großenrode zu einem Verkehrsunfall mit einem Sachschaden von mehr als 10000 ,--- Euro gekommen.

Ein 24-jähr. Litauer befuhr mit einem Lkw samt Auflieger die K 424 in Richtung Großenrode. Hierbei übersah er bei einer Bahnunterführung die Höhenbeschränkung und kollidierte mit dem Dach seines Lkw an einer Brücke. Hierdurch entstand an dem Lkw ein erheblicher Sachschaden i. H. v. ca. 10000 ,--- Euro. Der Fahrzeugführer blieb unverletzt.

