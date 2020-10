Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Nach Einbruch in Pkw, Widerstand geleistet und Drohungen ausgesprochen

Einbeck (ots)

Einbeck (pap) Am Sonntag, 18.10.2020, wurde die Polizei Einbeck gegen 07.00 Uhr zum Parkplatz im Köppenweg gerufen, da sich dort eine erheblich alkoholisierte männliche Person aufhalten sollte. Die eingesetzten Beamten konnten bei ihrem Eintreffen einen dunkel gekleideten Mann wahrnehmen, der bei Erkennen des Streifenwagens sofort durch ein Gebüsch auf den hinteren Teil des Parkplatzes flüchtete und auch dort in einem Gebüsch verschwand. Am Einsatzort konnten die Beamten dann einen Pkw mit eingeschlagener Fahrertürscheibe feststellen. Nach einer Absuche des Platzes konnte eine männliche jugendliche Person auf der Erde liegend in einem Gebüsch aufgefunden werden, die Diebesgut aus dem beschädigten Auto bei sich hatte. Bei dem Versuch den Jugendlichen zum Streifenwagen zu verbringen, wehrte er sich mit Tritten und versuchte so, sich aus dem Haltegriff zu befreien. Außerdem stieß er Drohungen aus und beleidigte die Beamten. Da er erhebliche alkoholisiert war, wurde ein Blutprobenentnahme angeordnet. Hier war die durchführende Ärztin dann Ziel von Drohungen und Beleidigungen. Nachdem sich der junge Mann dann ein wenig beruhigt hat, wurde er in die Obhut seiner Eltern gegeben. Aber auch hier kam es ca zwei Stunden später zu Streitigkeiten, sodass ein erneuter Polizeieinsatz nötig war, bei dem es wieder zu Widerstandshandlungen kam. Schließlich kümmerte sich das Jugendamt um eine Unterbringung des Beschuldigten.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim

Polizeikommissariat Einbeck

Pressestelle



Telefon: 05561/94978 0

Fax: 05561/94978 250

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell