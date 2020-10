Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Abkommen von Fahrbahn

Uslar (ots)

BODENFELDE-POLIER (js) Am 17.10.20, gegen 15.00 Uhr, befuhr ein 40-jähriger LKW-Fahrer aus Gronau/Leine mit seinem LKW und Anhänger die Amelither Straße in Polier in Richtung Amelith. Ausgangs einer Linkskurve kam das Gespann ins Schleudern und der Anhänger geriet gegen die auf der rechten Fahrbahnseite befindliche Straßenlaterne. Am Anhänger entstand lediglich geringer Sachschaden. Der Schaden an der Straßenlaterne beläuft sich auf ca. 2.000 EUR.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim

Polizeikommissariat Uslar

Pressestelle



Telefon: 05571/92600 0

Fax: 05571/92600 150

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell