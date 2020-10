Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfallflucht, Polizei sucht Zeugen

Einbeck (ots)

Einbeck (scha)- Am Freitag, 16.10.2020, kam es zu einer Verkehrsunfallflucht im Walkemühlenweg in Höhe der Hausnummer 38c. In der Zeit zwischen 13:15 Uhr und 14:39 Uhr war ein unbekannter Fahrzeugführer gegen den linken Außenspiegel eines geparkten Pkw gestoßen. Der Verursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Am geschädigten Pkw entstand Sachschaden in Höhe von ca. 300 Euro. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Einbeck zu melden.

