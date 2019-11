Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Haslach - Mehrere Auffälligkeiten

Haslach (ots)

Eine Kontrolle durch Beamte des Polizeireviers Haslach wurde am späten Montagabend in der Schwarzwaldstraße einem 35-jährigen Opel-Fahrer zum Verhängnis. Im Zuge einer genaueren Überprüfung des Mannes stellten die Ermittler kurz vor Mitternacht fest, dass dieser nicht nur unter dem Einfluss eines berauschenden Mittels am Steuer seines Wagens gesessen haben dürfte. Ein Drogenschnelltest schlug auf gleich drei verschiedene Substanzen positiv an. Der Wagen musste stehen bleiben und der Mittdreißiger zur Blutprobe antreten. Er sieht nun neben einem empfindlichen Bußgeld auch einem längeren Fahrverbot entgegen.

