Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Schlepper aufgebrochen und Monitore entwendet

Einbeck (ots)

Einbeck (pap) Am Montag, 19.10.2020 stellten Mitarbeiter eines Agrartechnikunternehmens in der Einbecker Ortschaft Dassensen in der Straße Am Anger fest, dass von dreien auf dem Gelände abgestellten Schleppern jeweils die Türen aufgebrochen wurden. Aus dem Führerhaus wurden dann die Monitore der Zentralsteuerung ausgebaut und entwendet. Der Schaden beläuft sich auf ca. 10.000 Euro. Der Tatzeitraum erstreckt sich von Freitag, 16.10.2020, 16.30 Uhr bis Montag, 19.10.20.20, 16.00 Uhr. Zeugen, die Hinweise zu dieser Tat geben können, setzen sich bitte mit der Polizei Einbeck in Verbindung.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim

Polizeikommissariat Einbeck

Pressestelle



Telefon: 05561/94978 0

Fax: 05561/94978 250

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell