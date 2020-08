POL-AC: Verkehrsunfall auf der L 240 mit mehreren Verletzten

Polizei Aachen

Verkehrsunfall auf der L 240 mit mehreren Verletzten

Alsdorf/Eschweiler

Gestern Abend (12.08.2020) gegen 19.50 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der L 240 Kreuzung Alsdorfer Straße. Die unfallverursachende 54-jährige Autofahrerin kam aus Richtung Alsdorf und bog nach links auf die Alsdorfer Straße in Richtung Dürwiß ab. Sie übersah dabei einen entgegenkommenden Pkw. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Die 54-Jährige und die Beifahrerin des entgegenkommenden Pkw wurden dabei schwer verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die 29-jährige Autofahrerin des entgegenkommenden Pkw erlitt leichte Verletzungen, die an der Unfallstelle versorgt wurden. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme war die L240 an dieser Stelle gesperrt. An beiden Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt ca. 16.000 EUR.

