Polizei Aachen

POL-AC: Erneute Sperrung der Hahner Straße

Mulartshütte/Lammersdorf (ots)

Aufgrund von weiteren Untersuchungen an der Unfallstelle (siehe Meldung vom 03.08.2020 und folgende), wird die Hahner Straße heute in der Zeit von 11.00 bis 15.00 Uhr zwischen dem Abzweig Rott und der Jägerhausstraße gesperrt. (am)

