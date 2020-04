POL-GT: Feuer in Firma

Polizei Gütersloh

Werther (HB) Am Montagnachmittag (27.04.20) kam es in Werther zu einem Feuer an einem Firmengebäude, bei dem nicht unerheblicher Sachschaden entstand.

Gegen 14:45 Uhr wurde die Feuerwehr über den Brand an der Engerstraße informiert. Die alarmierten Löschzüge der Feuerwehren Werther, Häger und Langenheide konnten das Feuer schnell unter Kontrolle bringen. Zusätzlich wurde noch eine Drehleiter der Feuerwehr Halle angefordert. Während der Löscharbeiten musste die Engerstraße für ca. 90 Minuten gesperrt werden.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand entstand das Feuer beim Abflämmen von Unkraut. Hierbei wurde die hintere Aussenfassade der Firma in Mitleidenschaft gezogen. Zur genauen Schadenshöhe können noch keine Angaben gemacht.

