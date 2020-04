Polizei Gütersloh

POL-GT: Unfallfahrer flüchtete nach Zusammenstoß auf dem Brockweg

Gütersloh (ots)

Gütersloh (JP) - Am frühen Montagmorgen (27.04., 00.20 Uhr) befuhr ein Suzuki-Fahrer den Brockweg in Fahrtrichtung Stadtring. Im Bereich der Einmündung Elsenhermstraße kam es zu einem Zusammenstoß mit einem am Fahrbahnrand geparkten Peugeot.

Zeugen beobachteten, dass der Suzuki-Fahrer aus seinem Fahrzeug ausstieg und zunächst Trümmerteile beseitigte. Anschließend benachrichtigte der Mann telefonisch einen Zeugen, der zu einem späteren Zeitpunkt an der Unfallstelle erschien. Ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen und eine angemessene Schadensregulierung zu gewährleisten verließ der Suzuki-Fahrer nach dem Telefonat zu Fuß die Unfallstelle. Die Zeugen verständigten daraufhin die Polizei.

Ermittlungen führten zu einem 29-jährigen Mann aus Gütersloh, gegen den ein Strafverfahren eingeleitet wurde.

An den Fahrzeugen entstand ein geschätzter Gesamtsachschaden von 14 000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh

Pressestelle Polizei Gütersloh

Telefon: 05241 869 0

E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de

Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell