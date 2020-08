Polizei Aachen

POL-AC: Nachtrag zur Meldung: Schwerer Verkehrsunfall auf der Hahner Straße(L 12) - erneuter Zeugenaufruf

Nordeifel/ StädteRegion (ots)

Die Aachener Polizei sucht im Zusammenhang mit dem schweren Verkehrsunfall auf der Hahner Straße vom 03.08.2020 (siehe unsere Meldungen vom 03./ 04.08.2020) weiter nach Zeugen und richtet sich mit einem weiterführenden Aufruf erneut an die Bevölkerung: Grundsätzlich alle Personen, die die Hahner Straße an dem betreffenden Montagmorgen/ -mittag befahren haben bzw. sich im Nahbereich, also Waldparkplätzen oder Waldwegen, aufgehalten haben, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Die Ermittler sind unter der Rufnummer 0241 / 9577 - 0 oder außerhalb der Bürozeiten unter der 0241 / 9577 - 34210 zu erreichen. (pw)

