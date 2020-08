Polizei Aachen

POL-AC: Kontrollen in der Eifel

Eifelregion (ots)

Auch am vergangenen Wochenende hat der Verkehrsdienst der Aachener Polizei umfangreiche Verkehrskontrollen in der Eifelregion durchgeführt. Bei den Geschwindigkeitsmessungen auf der B 266 bei Simmerath wurden 1190 Fahrzeuge gemessen. 51 Fahrer*innen hielten sich nicht an die dort zulässigen 70 km/h. 49 von ihnen kamen mit einem Verwarngeld davon, in zwei Fällen wird ein Bußgeld fällig. Auch auf der Hahner Straße wurde die Geschwindigkeit kontrolliert. Dort fielen nur vier Fahrer*innen wegen zu hoher Geschwindigkeit auf. Alle lagen dort im Bereich eines Verwarngeldes.

51 Motorradfahrer hielten sich nicht an das Streckenverbots auf der L 128 bei Simmerath und mussten ein Verwarngeld zahlen. Ein weiterer Fahrer missachtete ein bestehendes Überholverbot. Er muss nun mit einem Bußgeld rechnen. (am)

