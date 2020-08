POL-FR: Streifvorgang im Begegnungsverkehr

Polizeipräsidium Freiburg

Am 31.07.20, gg. 15:30 Uhr kam es auf der Kreisstraße, zwischen Faulenfürst und Rothaus zu einer Kollision zweier Fahrzeuge im Begegnungsverkehr.

Einer 26-jährigen Fahrzeuglenkerin fiel offensichtlich während der Fahrt eine Brotdose in den Fußraum ihres Fahrzeuges. Beim Versuch diese wieder aufzuheben, lenkte die Frau ihren Pkw in den Gegenverkehr, so dass es zur Kollision mit einem entgegenkommenden Fahrzeug kam. Durch die Kollision verletzten sich die beiden Insassen des Geschädigten PKWs leicht, so dass diese zur weiteren Untersuchung durch das DRK in eine nahegelegene Klinik verbracht werden mussten.

Die verunfallten Fahrzeuge wurden durch ein Abschleppunternehmen geborgen. Für den Zeitraum der Bergungsarbeiten ergaben sich zeitweise leichte Verkehrsbehinderungen.

Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich nach ersten Einschätzungen der Polizei auf mind. 34.000 Euro.

Das Polizeirevier Titisee-Neustadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet evtl. Zeugen des Unfalls sich unter der Telefonnummer 07651 93360 zu melden.

