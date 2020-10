Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Ablenkung führte vermutlich zu Verkehrsunfall auf der B 191

Eldena (ots)

Ablenkung war vermutlich die Ursache für einen Verkehrsunfall auf der B 191, bei dem am späten Montagnachmittag zwischen Karstädt und Eldena ein Autofahrer leicht verletzt wurde. Der 34-jährige Autofahrer kam gegen 17 Uhr mit seinem PKW von der Fahrbahn ab und prallte mit dem Wagen gegen einen Baum. Der leicht verletzte deutsche Autofahrer wurde anschließend zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Am Unglücksauto entstand erheblicher Sachschaden, der vor Ort zunächst auf mehrere Tausend Euro geschätzt wurde. Im Zuge der Unfallaufnahme und der Bergung des Fahrzeuges musste die B 191 an der Unglücksstelle zeitweilig voll gesperrt werden.

Im Zuge der Ermittlungen zur Unfallursache prüft die Polizei nun den Verdacht, wonach sich der Autofahrer während der Fahrt eine Zigarette gestopft haben soll. Zudem liegen Anhaltspunkte vor, wonach der Fahrer vermutlich nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Klaus Wiechmann

Telefon: 03874/411 304

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @PolizeiLWL

Instagram: @polizei.mv.lup

Facebook: Polizei Westmecklenburg

Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell