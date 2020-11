Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 201102-1: Rennradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt - Elsdorf

Am Samstagmittag (31. Oktober) ist ein Radfahrer mit einer Autofahrerin zusammengestoßen. Um 12:15 Uhr fuhren zwei Rennradfahrer (49/53) auf der Alefstraße in Richtung Widdendorfer Straße. Zeitgleich wollte eine 18-Jährige mit ihrem Auto von der Burgstraße nach rechts auf die Alefstraße abbiegen. Dabei musste die 18-Jährige wegen parkender Autos am rechten Fahrbahnrand in einem großen Bogen abbiegen. Die beiden vorfahrtberechtigten Rennradfahrer, die ihr aus Richtung Stammelner Straße entgegenkamen, sah die 18-Jährige eigenen Angaben zufolge zu spät, so dass sie mit dem 49-Jährigen zusammenstieß, der seinem 53-jährigen Rennradkollegen hinterherfuhr. Der 49-Jährige stürzte und wurde zur stationären Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Um sein Fahrrad kümmerte sich sein 53-jähriger Begleiter. Die 18-Jährige blieb unverletzt. (akl)

