Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 201101-2: PKW fuhr gegen Hauswand

Pulheim

Rhein-Erft-KreisRhein-Erft-Kreis (ots)

Am Samstag (31. Oktober) gegen 17:10 Uhr befuhr ein 66-jähriger Fahrer aus Bergheim mit seinem PKW die Ehrenfriedstraße entlang und bog nach rechts auf einen öffentlichen Parkplatz ab. Aus unbekannten Gründen beschleunigte der PKW und fuhr gegen eine Hauswand eines Mehrfamilienhauses. Der Fahrer und seine auf der Rücksitzbank befindliche 21-jährige Tochter wurden leicht verletzt. Seine 60-jährige Ehefrau, die auf dem Beifahrersitz saß, wurde schwer verletzt und mit einem Rettungswagen einer Klinik zugeführt. Aufgrund der ungeklärten Ursache wurde der PKW sichergestellt und abgeschleppt. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von circa 80.000 Euro. Die Hauswand wurde massiv beschädigt. Der geschätzte Schaden liegt bei circa 100.000 Euro. Ein Statiker erschien vor Ort. Er stellte fest, dass das Haus nicht einsturzgefährdet ist. Für circa 15 Minuten wurde der Verkehr auf der Ehrenfriedstraße gesperrt. (dh)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 02233 52-3305

Fax: 02233 52-3309

Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de



Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell