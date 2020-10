Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 201030-4: Fahrzeug brannte, nachdem Fahrer Pizza auslieferte - Brühl

Rhein-Erft-KreisRhein-Erft-Kreis (ots)

Der Fahrer blieb unverletzt, ein Gebäude unbeschädigt. Die Polizei geht derzeit von einem technischen Defekt aus.

In Kierberg brannte am frühen Donnerstagabend (29. Oktober) gegen 18:45 Uhr auf dem Daberger Weg der Wagen eines Pizzalieferanten. Ersten Ermittlungen zufolge hat dieser versucht sein Auto zu starten. Beim dritten Versuch hat es seinen Angaben zufolge einen Knall gegeben und das Auto ist in Flammen aufgegangen. Die hinzugerufene Feuerwehr löschte den Brand. Weder der Fahrer selbst, noch das angrenzende Wohnhaus sind durch den Vollbrand des Wagens verletzt beziehungsweise beschädigt worden. Die Polizei fertigte einen Brandbericht. (bm)

