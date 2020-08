Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Mit E-Scooter ohne Versicherungsschutz unterwegs

Offenbach, Böhlweg , 31.07.2020 (ots)

In der Straße am Böhlweg in Offenbach wurde am Freitag um 23:54 Uhr der Fahrer eines E-Scooters kontrolliert. Hierbei konnte festgestellt werden, dass der 18-jährige keine gültige Versicherung für den E-Scooter hatte. Gegen den Führer des E-Scooters wird nun wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz ermittelt.

