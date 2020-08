Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Alkoholisierte Fahrzeugführer kontrolliert

Landau, 01.08.2020, 01:10 Uhr (ots)

Bei Verkehrskontrollen in der Nacht von Freitag auf Samstag konnten im Stadtgebiet Landau zwei junge Verkehrsteilnehmer aus dem Kreis Südliche Weinstraße festgestellt werden, die unter dem Einfluss von Alkohol am Straßenverkehr teilnahmen. Im Bereich Philosophengarten konnte bei dem Führer eines Kleinkraftrades eine Atemalkoholkonzentration von 0,71 Promille und bei dem Führer eines Leichtkraftrades eine Atemalkoholkonzentration von 0,29 Promille festgestellt werden. Da sich beide Fahrzeugführer noch in der Probezeit befinden, wurden entsprechende Bußgeldverfahren eingeleitet. Den Beiden wurde zudem die Weiterfahrt untersagt.

