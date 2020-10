Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 201030-2: Auto aus der Einfahrt gestohlen - Bedburg

Rhein-Erft-KreisRhein-Erft-Kreis (ots)

Am Donnerstagabend (29. Oktober) hat ein Unbekannter einen BMW aus der Einfahrt eines Einfamilienhauses gestohlen. Um 21:15 Uhr hörte die 31-jährige Anwohnerin eines Einfamilienhauses auf der Morkener Straße das laute Schlagen einer Autotür. Die 31-Jährige wunderte sich und sah aus dem Fenster. In diesem Moment konnte sie sehen, dass eine Person den Wagen ihres Mannes (34) rückwärts aus der Einfahrt fuhr. Sie weckte ihren schlafenden Mann, der sofort mit dem Zweitwagen hinterherfuhr. Die Suche nach seinem Wagen blieb jedoch erfolglos. Der unbekannte Täter hatte augenscheinlich das Keyless-Go-System des Wagens manipuliert und das Fahrzeug so aus der Einfahrt fahren können. Das Kriminalkommissariat 21 bittet Zeugen, die zur oben genannten Zeit verdächtige Personen an der Tatörtlichkeit gesehen haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 02233 52-0 zu melden. (akl)

