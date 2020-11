Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 201101-1: Rettungshubschrauber bei Verkehrsunfall im Einsatz

Elsdorf

Rhein-Erft-KreisRhein-Erft-Kreis (ots)

Am Samstag (31. Oktober) gegen 10:00 Uhr befuhr ein 55-jähriger Elsdorfer mit seinem LKW die Köln-Aachener-Straße (K42) aus Richtung Bergheim kommend in Fahrtrichtung Elsdorf. Gleichzeitig befuhr ein 56-jähriger PKW-Fahrer die Oststraße und beabsichtigte nach links auf die Köln-Aachener-Straße in Fahrtrichtung Bergheim abzubiegen. Die Oststraße ist der Köln-Aachener-Straße durch das Verkehrszeichen "Vorfahrt achten" untergeordnet. Beim Abbiegevorgang kam es im Einmündungsbereich zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der Pkw-Fahrer wurde hierbei in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Er wurde schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber einer Klinik zugeführt. Der LKW-Fahrer wurde leicht verletzt. Der PKW wurde beschlagnahmt und abgeschleppt. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 54.000 Euro. Die Köln-Aachener-Straße war während der Unfallaufnahme bis 13:30 Uhr in beiden Fahrtrichtungen gesperrt. (dh)

