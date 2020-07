Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo-Brake. Roller gestohlen.

Lippe (ots)

Unbekannte entwendeten in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag einen Motorroller der Marke "Qianjiang" von dem Gepäckträger eines Wohnmobils, dass in der Residenzstraße abgestellt war. Die Täter schnitten zwei Spanngurte und zwei Kabelschlösser, mit denen der Roller an dem Wohnmobil gesichert war, durch und stahlen das blau-türkisfarbene Gefährt im Wert von zirka 300 Euro. Hinweise zu dem Diebstahl oder zum Verbleib des Motorrollers richten Sie bitte an die Kripo in Detmold unter der Rufnummer 05231/6090.

Pressekontakt:

Polizei Lippe

Pressestelle

Lars Ridderbusch

Telefon: 05231 / 609-5050

Fax: 05231 / 609-5095

E-Mail: Pressestelle.Lippe@polizei.nrw.de

https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell